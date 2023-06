Spider-Man: Poprzez multiwersum - odkryto easter-egg nawiązujący do serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi The Direct, w jednej ze scen filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum pojawił się easter-egg nawiązujący do serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Ściślej do postaci Quake, w którą wcielała się Chloe Bennet.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - easter-egg

W jednej ze sceny w tle pokoju Milesa Moralesa widać wycinki z nowojorskiej gazety. Na jednym z nich jest kobieta łudząco wyglądająca jak popularna Daisy Johnson. Przy niej pojawia się pytanie: bohaterka, czy złoczyńca? Policja jej poszukuje. Kwestia zastanawiania się, po jakiej stronie stoi Daisy przewijało się w 4. sezonie Agentów T.A.R.C.Z.Y.

Jest to tylko ciekawostka dla fanów, którzy mogą dostrzec szczegół w tle. Ci jednak chcą, by prędzej czy później wprowadzić Quake do MCU, ale na ten moment takich decyzji nie podjęto.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - lista easter eggów