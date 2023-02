Spider-Man: Poprzez multiwersum - film borykał się z trudnościami podczas produkcji?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie Miles Morales, czyli przyjazny Spider-Man z Brooklynu, przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i nową drużyną Pajączków. Zmierzą się ze złoczyńcą potężniejszym niż kiedykolwiek mieli do czynienia.

W drugiej odsłonie nie zabraknie zatem wielu nowych postaci i elementów, które pokochali fani jedynki. Pojawiły się jednak doniesienia, że za kulisami nie wszystko było idealne. Matthew Belloni w swoim podcaście The Town with Matthew Belloni, ujawnił, że za kulisami były liczne problemy. Z jego informacji wynika, że wiele scen z filmu było przerabianych, a to doprowadziło do zwiększenia kosztów realizacji, które są znacznie wyższe od tych w przypadku jedynki.

Belloni mówi krótko, że "mieli masę problemów przy tym filmie", a także wspomina, że wiele scen wyleciało oraz sporo rzeczy zostało stworzone od nowa już w trakcie realizowania. Duet scenarzystów - Lord i Miller mieli pisać je na bieżąco.

Informacje Belloniego oczywiście należy traktować w kategoriach plotki lub niepotwierdzonej informacji, ale warto przypomnieć, że Spider-Man: Poprzez multiwersum początkowo miał mieć premierę w kwietniu 2022 roku. Ostatecznie zmieniono termin premiery, więc może było to akurat spowodowane produkcyjnymi trudnościami. Trzeba też mieć na uwadze, że jest to niezwykle ambitny projekt ze względu na liczbę postaci i różne style animacji, więc przekonamy się niebawem, jak to finalnie wyszło.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera kinowa 2 czerwca 2023 roku.