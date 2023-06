Spider-Man: Poprzez multiwersum - lista wszystkich postaci live-action, które pojawiły się w animacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana, która już dostępna jest w kinach w Polsce, Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

W historii Milesa Moralesa, dochodzi do spotkania przez niego wielu Spider-Manów z różnych uniwersów, a także widzi przebitki na przeszłość, które pokazują los podobnych do niego. W tamtych sekwencjach mamy między innymi Spider-Mana Andrew Garfielda, ale też na chwilę pojawia się Tobey Maguire, który jest przy wujku Benie w momencie jego śmierci. Zobaczcie galerię, w której wymieniamy wszystkie tego typu występy w animacji.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - gościnne występy postaci z live-action

Peggy Lu (Mrs. Chen) - postać zostaje odwiedzona na chwilę przez Spota.