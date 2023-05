Spider-Man: Poprzez multiwersum - jest szansa na Pajączków z filmów kinowych? Reżyserzy zabierają głos

Sony

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana, która zadebiutuje w Polsce już 2 czerwca, Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Czy wśród sojuszników zobaczymy aktorskie wersje Spider-Manów? W filmie Spider-Man: Bez drogi do domu z 2021 roku po raz pierwszy widzieliśmy spotkanie Pajączków w wersji live-action, a nawet film w jakimś sensie przyczynił się do powstania zagrożenia w multiwersum, które postacie będą próbowały powstrzymać w nowej animacji o Milesie Moralesie. W zwiastunie pada nawet odwołanie do Spider-Mana Toma Hollanda i to budzi od samego początku pytania fanów, czy pojawią się oni w filmie?

Joaquim Dos Santos, współreżyser widowiska powiedział w wywiadzie dla comicbook.com, że nie myśleli o niczym innym, jak tylko uczynieniu z tego filmu najbardziej szaloną, niesamowitą przygodą, jaką tylko mogą zrobić. Dodaje, że jest mnóstwo mrugnięć okiem do fanów, a także "króliczych nor", przez które każdy będzie mógł przebiec.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - zdjęcia

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Drugi reżyser, Kemp Powers powiedział natomiast, że nie mogą nic powiedzieć, bo nie chcą psuć niespodzianek, ale dodaje, że w Spider-Verse wszystko jest możliwe. Ten film jeszcze nie wyszedł, a fani będą mieli sporo do roboty jeśli chodzi o rozpakowanie wszystkich prezentów. Podkreśla, że Poprzez multiwersum to pierwsza z dwóch części, a druga Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wejdzie do kin 29 marca 2024 roku. Wydaje się zatem, że jeśli nawet teraz nie zobaczymy Spider-Manów w live-action, to stanie się to za rok.