Spider-Man: Poprzez multiwersum – usunięto ośmiu złoczyńców. Kto mógł jeszcze walczyć z Pajączkiem?

fot. Sony Pictures Animation

W Spider-Man: Poprzez multiwersum mogło pojawić się jeszcze więcej przeciwników dla tytułowego superbohatera. Jesús Alonso pracujący przy filmie nad grafikami koncepcyjnymi, pochwalił się w serwisie X/Twitter swoimi pracami, ujawniając ośmiu kolejnych złoczyńców, którzy ostatecznie nie trafili do filmu.

Spider-Man: Poprzez multiwersum – usunięci z filmu złoczyńcy

Wycięci przeciwnicy mogli pojawić się w niezrealizowanej scenie z The Bar With No Name, czyli miejscem spotkań antagonistów Spider-Mana. Jednym z nich miał być 8-Ball, który zadebiutował w komiksach w 1991 roku. Postać nosi na głowie wielką kulę bilardową, ale pomimo swojego oryginalnego wyglądu, charakteryzuje się wysokim intelektem, który pozwala mu tworzyć różne gadżety.

W Spider-Man: Poprzez multiwersum mieli pojawić się również Hippo, czyli eksperyment High Evolutionary, głównego antagonisty Strażnicy Galaktyki 3, a także Jackal, który w komiksach był profesorem Petera Parkera i Gwen Stacy.

Artysta stworzył również kilka różnych szkiców dotyczących postaci Hobgoblina. Złoczyńca miał nosić strój zbliżony do tego z komiksów, a więc pomarańczowo-niebieski kostium z płaszczem i kapturem. Stawkę zamykają również tacy drugoplanowi przeciwnicy Spider-Mana, jak The Human Fly, Screwball, Puma i Hypno-Hustler. Poniżej znajdziecie wszystkie grafiki prezentujące tych przeciwników.