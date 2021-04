Spider-Man na czele Strażników Galaktyki. Takie rzeczy tylko w King in Black

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z serii Symbiote Spider-Man, jednego z tie-inów do wydarzenia King in Black. To w nim grupa bohaterów zebranych przez Strażnika Uatu zmierzyła się z Panem E, wyjątkowo potężnym bytem stworzonym przez Knulla - akcja całej historii rozgrywa się w latach 80. XX wieku, gdy protagonista był opanowany przez Venoma. Jak się teraz okazuje, Pajączek przez chwilę stanął w tej rzeczywistości na czele Strażników Galaktyki.

W 5. i jednocześnie finałowym zeszycie cyklu drużyna, w skład której poza Spider-Manem weszli Kang Zdobywca, Rocket Raccoon, Kapitan Marvel (Monica Rambeau), Ulik i jego siostra, Ulicia, stanęła do ostatecznego boju z antagonistą. Tuż przed walką Peter Parker stwierdził, że w obliczu bitwy o los całego kosmosu cała grupa powinna nazywać się... Strażnicy Galaktyki. Na uwagę Rambeau, że ten tytuł jest już zajęty, Rocket odpowiedział:

Cicho bądź! Podoba mi się.

Symbiote Spider-Man: King in Black #5 - plansze

Trzeba jednak podkreślić, że pod koniec tej samej opowieści Strażnik Uatu wymazał wspomnienia wszystkich członków drużyny - głównie po to, by zachować ciągłość w obrębie kontinuum Marvela.