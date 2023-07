Spider-Verse - co twórcy chcieli osiągnąć? Trylogii Milesa Moralesa przyświecał 1 cel

Sony Animation

Spider-Man: Poprzez multiwersum zakończył się sporym cliffhangerem. W czasie, w którym widzowie czekają na finał, producent 3. części zdradził, co było celem trylogii. Zobaczcie komentarz Chrisa Millera poniżej.

Producent zwrócił uwagę na to, że właściwie każdy mógłby kryć się pod maską Spider-Mana, ponieważ jego kostium zakrywa całe ciało. To także coś, co swego czasu chwalił sam Stan Lee, legenda Marvela.

Spider-Verse - co twórcy chcieli osiągnąć?

Dzięki kostiumowi, który zakrywa całe ciało i twarz, możesz wyobrazić sobie siebie w stroju superbohatera. Celem tej trylogii było pokazanie, że i ty, widz, mógłbyś nim zostać. Chcieliśmy przedstawić jak najwięcej różnych ludzi - i zwierząt - którzy są Spider-Manami.

I co czyni kogoś prawowitym superbohaterem? Szukasz tego na zewnątrz? A może pragniesz własnej aprobaty? Miles, tak jak każdy z nas, pragnął znaleźć potwierdzenie na zewnątrz. Ale ono nigdy nie może nas tak naprawdę zadowolić. Musimy to wziąć na siebie. Choć film kończy się cliffhangerem, myślę że udało nam się to osiągnąć. [...]

Spider-Man: Poprzez multiwersum - lista easter eggów

1. Miguel O'Hara (Spider-Man 2099) - irlandzko-latynoski Spider-Man z Nowego Jorku z roku 2099. Stworzony przez scenarzystę Petera Davida i rysownika Ricka Leonardiego (w filmie pojawia się okładka z tym bohaterem jego autorstwa). Spider-Manem zostaje w wyniku przeprogramowania połowy swojego DNA na DNA pajęcze, co czyni go znacznie doskonalszą wersją tego superbohatera. W komiksach jego metody są nieco bardziej radykalne, ale nigdy nie był złoczyńcą. W animacji też nim nie jest w dosłownym ujęciu, ale może być tak odczytywany przez widzów.