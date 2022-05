Kraven Łowca jako wariant Spider-Mana. Koniec Spiderversum oficjalnie zapowiedziany

Marvel

W sierpniu na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwsza odsłona rozpisanej na 5 części miniserii komiksowej Edge of Spider-Verse, która ma ustawić podwaliny pod zapowiedziany na końcówkę roku cykl The End of Spider-Verse. Głównym autorem opowieści będzie wracający do pracy nad postacią Spider-Mana Dan Slott, któremu pomoże grupa innych scenarzystów i rysowników.

Z ujawnionych informacji wynika, że w historii zobaczymy ulubieńców fanów: Spider-Mana Noir, Spider-Gwen, Spider-Mana z Indii czy Arañę. Co więcej, w serii pojawi się również cała armia wariantów Pajączka, wśród nich Hunter-Spider (połączenie Kravena Łowcy i Spider-Mana), Night-Spider (Black Cat i Spider-Man) czy Spider-Laird, reklamowany jako postać nosząca kilt. Oto materiały promocyjne i szkice koncepcyjne:

Edge of Spider-Verse - szkic koncepcyjny (Hunter-Spider)

Slott w wywiadzie dla serwisu Polygon oficjalnie potwierdził, że historia cieszącego się wśród miłośników Domu Pomysłów Spiderversum dobiega końca. Z drugiej jednak strony zażartował on, że "śmierć w komiksach właściwie nigdy nie jest definitywna".