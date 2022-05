Hulk pokazuje, jak poruszyć Mjolnir nie będąc godnym. Heros rozerwał swoje ciało

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, premierowa odsłona eventu, w ramach którego Zielony Goliat mierzy się z bogiem burzy. Ten ostatni stanął na drodze dawnego kompana z Avengers, próbując go powstrzymać od dalszego siania zniszczenia i odbierania życia przypadkowym ludziom; z komiksu dowiedzieliśmy się choćby, że w trakcie okrytego złą sławą incydentu w El Paso Hulk zabił aż 17 osób.

Lady Sif, pełniąca obecnie tę samą rolę co Heimdall, przeniosła obu herosów na tzw. Czarną Dłoń Boga, lokację powstałą z odciętej dłoni Celestianina. To tutaj znajduje się arena, na której dochodzi do gladiatorskich pojedynków największych wojowników z całego uniwersum; to także tu Thor nieco wcześniej odnalazł Odyna.

W czasie brutalnej walki bóg burzy położył Mjolnir na plecach Hulka, przygniatając go - jak się wydawało - na dobre. Zielony Goliat udowodnił jednak, że artefakt można poruszyć nawet nie będąc godnym: w tym celu Bruce Banner przeniknął do psyche swojego alter ego, fizycznie odczuwając każdy cios, jaki w przeszłości Thor zadał Hulkowi. Poziom gniewu drugiego z nich był dzięki temu tak olbrzymi, że zdołał on sprawić, iż Mjolnir przesunął się po jego ciele, rozrywając przy okazji wnętrzności bohatera. Spójrzcie sami:

Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1 - plansze

Za zwycięzcę pierwszej odsłony batalii Thora i Hulka należy uznać boga burzy, choć fizyczny pojedynek obu herosów był tak brutalny, jak i niezwykle wyrównany.