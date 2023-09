Trylogia Spider-Mana w MCU ma swoją oficjalną nazwę. Jest najprostsza z możliwych

Marvel/Sony

Miesiąc temu w Stanach Zjednoczonych zadebiutowała książka Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie, która zabiera nas za kulisy powstawania jednej z najpopularniejszych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela, filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Ten swoisty przewodnik po produkcji odsłania przed fanami jeszcze jedną tajemnicę; okazuje się bowiem, że trylogia Spider-Mana z Tomem Hollandem ma w obrębie MCU swoją oficjalną nazwę.

Ten fakt zdradził kierujący w Marvel Studios działem ds. rozwoju wizualnego Ryan Meinerding. Mówiąc o filmach Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Daleko od domu i Bez drogi do domu określił on te opowieści zbiorczo mianem "trylogii Domu":

Sama Raimiego Tobey Maguire Andrew Garfield Niesamowity Spider-Man Filmyo Spider-Manie, w których zagrał, pod wieloma względami były prawdziwym wstępem do współczesnego kina superbohaterskiego. Natomiast iw serii, i Tom Holland w naszej trylogii "Domu" zrobili to, co wzmocniło ekranowe dziedzictwo Pajączka na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Angielskie słowo "Home" pojawiło się w tytule każdej z wymienionych wyżej produkcji - nie da się ukryć, że oficjalna nazwa trylogii Spider-Mana w MCU jest najprostszą z możliwych.

