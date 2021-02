Spike Lee rozważyłby nakręcenie filmu o superbohaterach

fot. materiały promocyjne

Spike Lee uważany jest jednego z najlepszych żyjących reżyserów. Odpowiedzialny był za stworzenie filmów: Czarne bractwo. BlacKkKlansman, Pięciu braci, Cztery małe dziewczynki i Rób, co należy. Nic zatem dziwnego, że wielu fanów chciałoby zobaczyć jego podejście do tematu superbohaterów na dużym ekranie.

Choć w swojej filmografii nie przywiązuje się do jednego tylko gatunku, głównie zajmuje się tworzeniem historii dramatycznych, podejmując raczej trudne tematy. Nie oznacza to jednak, że by nie rozważał zabawy w kino superbohaterskie. Podczas wywiadu z EW, Lee został zapytany o spróbowanie swoich sił w tego typu kinie. Dziennikarz zwrócił uwagę, że wielu jego kolegów po fachu odrzucało propozycje od np. Marvela twierdząc, że im nie wypada.

Nie mam nic przeciwko Marvelowi. Dorastałem czytając komiksy o Spider-Manie. Dla mnie DC zawsze było oklepane (śmiech). Tak tylko mówię. Wszystko kręciło się wokół Marvela. Jeśli nadarzy się odpowiednia okazja, nie będę o to walczyć, ale na pewno to rozważę.

źródło: Marvel

Najbliżej komiksowej estetyki było reżyserowi przy okazji tworzenia filmu Oldboy, amerykańskiego remake'u świetnie ocenianej produkcji z Korei Południowej. Widzielibyście Spike'a Lee jako twórcę filmu o bohaterze Marvela?