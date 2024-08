fot. Disney

Aktorski Aladyn z 2019 roku z Willem Smithem zarobił wielkie pieniądze, bo przekroczył miliard dolarów. Nic dziwnego, że Disney był zainteresowany stworzeniem spin-offu. Ten miałby opowiadać o postaci Billy'ego Magnussena, czyli o księciu Andersie. Projekt został zapowiedziany już w 2019 roku. Na pomysł na niego wpadł sam aktor. Napisanie scenariusza powierzono Jordanowi Dunnowi oraz Michaelowi Kvamme.

Ostatnia aktualizacja na temat filmu pojawiła się w 2022 roku. Od tamtego czasu była cisza. Wiele osób martwiło się, że to może oznaczać ciche pogrzebanie projektu. Nie byłby to pierwszy raz. Miał przecież powstać spin-off aktorskiej Pięknej i Bestii z Lukiem Evansem w roli charyzmatycznego Gastona, ale nie doszło do tego. Billy Magnussen jednak uspokaja: spin-off Aladyna powstaje.

Czy spin-off aktorskiego Aladyna nadal powstaje?

Aktor powiedział:

Kiedy składaliśmy to wszystko w całość, to przydarzyła się pandemia. Pojawiło się parę zmian w paru firmach. Projekt nie jest martwy. Każdy dzień to dzień tworzenia tych pięknych opowieści. W swojej karierze lubię po prostu robić rzeczy, które są fajne. To co sam chciałbym zobaczyć i robić. Dlatego nie - projekt nie umarł. Nadal nad nim pracujemy.