Spirit Awards 2024 - laureaci tegorocznej gali. Poprzednie życie przeżyło wielki triumf!

W niedzielę, 25 lutego, odbyła się ceremonia rozdania statuetek Film Independent Spirit Awards. Ten wieczór zdecydowanie należał do Poprzedniego życia - film otrzymał statuetki za Najlepszy film oraz reżyserię. Przypomnijmy, że obraz A24 został również nominowany do Oscara.

Na wyróżnienia zasłużyły również Obsesja, Anatomia upadku oraz American Fiction. Z kolei Da'Vine Joy Randolph może pochwalić się kolejną statuetką za swój występ w Przesileniu zimowym.

Jak co roku, nagrodzono również seriale telewizyjne. W tym przypadku, bez większych zaskoczeń, laureatami okazali się The Last of Us od HBO oraz Awantura Netfliksa.

Zobaczcie, kto jeszcze został tegorocznym laureatem.

Film Independent Spirit Awards 2024 - lista zwycięzców

Kategorie filmowe:

NAJLEPSZY FILM

Poprzednie życie

NAJLEPSZA ROLA PIERWSZOPLANOWA

Jeffrey Wright - American Fiction

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Celine Song - Poprzednie życie

NAJLEPSZY PIERWSZY FILM

A Thousand and One

NAJLEPSZA PIERWSZA ROLA

Dominic Sessa - Przesilenie zimowe

NAGRODA JOHNA CASSAVETESA

Tę nagrodę przeznacza się dla najlepszego filmu, którego budżet wyniósł mniej niż milion dolarów.

Fremont

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Eigil Bryld - Przesilenie zimowe

NAJLEPSZY MONTAŻ

Daniel Garber - Jak wysadzić rurociąg

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Cord Jefferson - American Fiction

NAJLEPSZY PIERWSZY SCENARIUSZ

Samy Burch, Alex Mechanik - Obsesja

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Anatomia upadku (Francja)

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Cztery córki

NAJLEPSZA ROLA DRUGOPLANOWA

Da'Vine Joy Randolph - Przesilenie zimowe

Kategorie serialowe:

NAJLEPSZY NOWY SERIAL

Awantura

NAJLEPSZY WYSTĘP W NOWYM SERIALU

Ali Wong - Awantura

NAJLEPSZY PIERWSZY WYSTĘP W NOWYM SERIALU

Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

NAJLEPSZY WYSTĘP DRUGOPLANOWY W NOWYM SERIALU

Nick Offerman - The Last of Us