Splinter Cell Remake będzie się różnił od oryginału. W ogłoszeniu o prace wspomniano o "zaktualizowanej fabule"

fot. Ubisoft

Splinter Cell Remake, powstające na silniku Snowdrop napędzającym obie części Tom Clancy’s The Division, jest dopiero w powijakach, a Ubisoft Toronto poszukuje pracowników. Jednym z nich jest scenarzysta, który ma przygotować historię. Ogłoszenie o pracę zdradza, że będzie to opowieść różniąca się od oryginału. Pojawiają się tam wskazówki sugerujące, że nie będzie to remake wierny w stu procentach i możemy spodziewać się odstępstw od oryginalnej gry.

W ogłoszeniu, jakie zamieścił oddział z Toronto, możemy przeczytać:

Używając oryginalnego Splinter Cell jako podstawy, przepisujemy i aktualizujemy fabułę, aby dostosować ją do współczesnej publiki. Chcemy zachować ducha oryginału, ale jednocześnie rozwinąć wątki poszczególnych postaci, aby gra stała się bardziej autentyczna i wiarygodna.

Remake gry zapowiedziano w ubiegłym roku. Na zapowiedzi się skończyło. Wydawca nie pokazał wiele, a niniejsze ogłoszenie o pracę jest pierwszą od miesięcy wzmianką dotyczącą nadchodzącej produkcji.