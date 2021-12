Splinter Cell - nieujawniona jeszcze gra ma przenieść serię do otwartego świata w stylu Assassin's Creed

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Branżowy insider, Tom Henderson, ma kolejne ciekawe doniesienia, które tym razem powinny zainteresować przede wszystkim fanów gier Ubisoftu, a w szczególności przygód Sama Fishera. Na jego Twitterze pojawił się wpis, z którego wynika, że nowa odsłona serii Splinter Cell, która nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, wprowadzi do serii otwarty świat.

Henderson wspomina, że gra znajduje się na wczesnym etapie produkcji i ma być "bardziej skradankową wersją Assassin's Creed". Padło też porównanie do Halo Infinite, które również przeszło na większe, otwarte lokacje. Pamiętajcie jednak, by traktować te informacje z dystansem, bo nie wiadomo na ile są one wiarygodne.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1468544572846444549

Warto również przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy do sieci trafiają plotki na temat kontynuacji serii Splinter Cell. Tego typu przecieki i pogłoski pojawiają się regularnie, jednak mimo tego Ubisoft albo milczy albo delikatnie podsyca te nieoficjalne informacje poprzez wprowadzanie Sama Fishera do innych gier.

