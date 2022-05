Sprawa idealna - koniec serialu. 6. sezon ostatnim

fot. ELIZABETH FISHER/PARAMOUNT+

Wiemy, że będzie 6. sezon serialu Sprawa idealna, ale jak donosi The Hollywood Reporter został on stworzony tak, by być zarazem zakończeniem tej historii. Ogłosili to w rozmowie z portalem twórcy serialu Robert i Michelle Kingowie.

Duet twórców w rozmowie z dziennikarzem wyjawia, że pomysł na 6. sezon wydawał im się naturalnym zakończeniem serialu. Bali się, że jeśli będą na siłę go kontynuować, fabuła stanie się powtarzalna i to przestanie się ludziom podobać. Dlatego podjęli decyzję, by zakończyć, gdy wszyscy serial chwalą.

Sprawa idealna - o czym 6. sezon?

Kingowie tłumaczą, że finałowy sezon skupia się na potencjalnej wojnie domowej. Diane czuje deja vu z uwagi na konflikt Roe i Wade'a, sprawę praw do głosowania i powracającej zimnej wojny. Prawnicy z kancelarii zastanawiają się, czy otaczająca ich w Ameryce przemoc oznacza, że dojdzie do kolejnej wojny domowej.

Sprawa idealna - premiera światowa 6. sezonu odbędzie się 8 września. Data premiery w Polsce nie jest znana.