Sprawa idealna - nowe informacje o 4. sezonie. Czy Juliana Margulies może się kiedyś pojawić?

Sprawa idealna to kontynuacja Żony idealnej, ale Julianna Margulies, czyli aktorka grająca główną bohaterkę w oryginale jeszcze ani razu się nie pojawiła. Wiosną 2019 roku głośno było o małej aferze, że to z powodu zbyt małej kwoty pieniędzy zaoferowanej przez CBS All Accesss.

Podczas TCA Robert King, współtwórca serialu, przyznaje, że utrzymują przyjazne relację z Julianną Margulies, dlatego nie wykluczają, że kiedyś może się uda zaprosić aktorkę. Przyznaje jednak, że chodzi o kwestię finansowe, czyli ile platforma CBS All Access (producent serialu) może na to przeznaczyć. Twierdzi, że nie mają budżetu jak seriale Netflixa.

Wyjawiono, że w 4. sezonie Sprawy idealnej pojawi się Louis Canning ponownie grany przez Michaela J. Foxa. Przypomnijmy, że aktor był wyróżniany nominacjami do Emmy za tę rolę. Potwierdził też, że pojawią się John Larroquette, Zach Grenier oraz Hugh Dancy.

Zapowiedział również ,że 4. sezon skupia się na wielkich fuzjach korporacyjnych oraz współczesnym świecie polityki nawiązującej do sytuacji z Donaldem Trumpem. Nie zabraknie kwestii procesu Harveya Weinsteina oraz #MeToo.