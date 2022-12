Sprzedaż kart graficznych osiągnęła najniższy poziom od 17 lat!

fot. Nvidia

W podsumowaniu roku 2022 na rynku GPU przygotowanym przez firmę Jon Peddie, w trzecim kwartale widać najniższą sprzedaż kart graficznych do komputerów stacjonarnych od co najmniej 2005 roku. Podobnie jak wiele innych produktów, karty GPU otrzymały zastrzyk sprzedaży w 2020 i 2021 roku dzięki klientom pracującym zdalnie, ale w tym roku skutki tego niespodziewanego boomu wyglądają szczególnie poważnie.

Intel, AMD i Nvidia razem dostarczyły nieco poniżej 6,9 miliona kart graficznych do komputerów stacjonarnych w III kwartale 2022 roku, co stanowi 47% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania, kryzys gospodarczy z 2008 roku spowodował podobny 46% spadek kwartał do kwartału w IV kwartale 2008 roku w porównaniu do IV kwartału 2007 (rekordowego między innymi dzięki premierze legendarnej karty graficznej Nvidia 8800 GT).

2022 rok szczególnie mocno dotknął czerwoną drużynę AMD. Podczas gdy Nvidia odnotowała 40% spadek dostaw kart graficznych do komputerów stacjonarnych w porównaniu z rokiem poprzednim, AMD zanurkowało aż o 74%.

Główną przyczyną kryzysu jest spadek sprzedaży, który dotknął komputery, tablety, smartfony oraz inne urządzenia po covidowym lockdownie, podczas którego wszyscy zaopatrzyli się w sprzęt, ale w przypadku kart GPU doszło coś jeszcze – koniec kopania kryptowalut. Dane Jon Peddie obejmują użytkowników, którzy kupili karty GPU do kopania Ethereum, co w ostatnich latach podnosiło sprzedaż i ceny. Trwający kryzys kryptowalutowy oraz przejście Ethereum na proof-of-stake, które zakończyło kopanie GPU, dodatkowo zaburzyło rynek.

Nvidia i AMD w tym roku wprowadziły nowe flagowe karty graficzne w postaci serii RTX 4000 i Radeon RX 7000, ale ich ceny są trudne do zaakceptowania dla przeciętnych użytkowników. W 2023 roku można się spodziewać nieco lepszej sprzedaży, w zależności od tego, jak firmy ustalą ceny kolejnych, nieco bardziej budżetowych serii kart graficznych.

fot. Nvidia

Wejście Intela na rynek kart graficznych do komputerów stacjonarnych w 2022 roku z serią Arc Alchemist pozwoliło firmie osiągnąć 4% udziału w rynku. W tym samym czasie udział Nvidia w III kwartale wzrósł o 10,2% rok do roku do w sumie 86%, co spowodowało, że AMD spadł do 10% udziału w rynku, co stanowi aż 52% spadek.

Większość wzrostu sprzedaży GPU w 2020 i 2021 roku dotyczyła kart graficznych do laptopów, które również odnotowały największy spadek. Sprzedaż dedykowanych kart graficznych do komputerów stacjonarnych stopniowo spada od dwóch dekad, ponieważ karty graficzne zintegrowane z laptopami stają się wystarczająco wydajne dla coraz większej liczby konsumentów.