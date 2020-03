Koronawirus przyczynił się do drastycznego spadku sprzedaży smartfonów

W obliczu pandemii koronawirusa moce przerobowe chińskich fabryk zmalały, podobnie jak aktywność zakupowa konsumentów. Od kilku tygodni było wiadomo, że sektor mobilny poważnie ucierpi w wyniku epidemii, ale nie wspominano o konkretnych liczbach. Do czasu, aż specjaliści z firmy badawczej Strategy Analytics nie opublikowali przekrojowego raportu sprzedażowego.

Z danych upublicznionych w raporcie można wyczytać, że w lutym 2020 roku sprzedano aż o 38% urządzeń mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Liczba transakcji w badanym okresie spadła z 99,2 mln do zaledwie 61,8 mln. Według analityków to największy roczny spadek sprzedaży w całej historii branży mobilnej.

Eksperci wskazują, że do takiej sytuacji przyczyniło się zamknięcie sklepów w krajach azjatyckich, w które koronawirus uderzył w pierwszej kolejności. Wraz z nakładaniem kwarantanny na kolejne grupy społeczne spadało również zainteresowanie zakupem nowego sprzętu. Branży nie pomogło także zamknięcie bądź spowolnienie największych fabryk specjalizujących się w produkcji elektroniki użytkowej.

Warto zauważyć, że spadki zanotowano we wszystkich grupach produktowych, od urządzeń budżetowych aż po sprzęty klasy premium. Istnieje spora szansa, że w marcu kryzys na rynku pogłębi się - w tym miesiącu pandemia rozlała się na Europę oraz Amerykę Północną, jedne z najważniejszych rynków dla branży mobilnej. A to może skłonić producentów do agresywnej walki o klienta, aby jak najbardziej ograniczyć potencjalne straty.