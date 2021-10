Squid Game - aktorzy grają w "kamień, papier, nożyce" u Jimmy'ego Fallona

fot. zrzut ekranu z kanału The Tonight Show starring Jimmy Fallon

Dla niewtajemniczonych, Squid Game zadebiutował 17 września na platformie Netflixa. Wyprodukowany w Korei Południowej, dramat "survivalowy", rozgrywa się w Seulu, gdzie ludzie z ogromnymi, niemożliwymi do spłacenia długami zostają zwabieni do konkursu, który zapewnia bogactwo dla zwycięzcy i śmierć dla przegranych.

Gwiazdy Squid Game: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-Joon i HoYeon Jung pojawiły się w The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Tym razem, aktorzy zostali "zwabieni" do zabawy w przyjemniejsze i mniej brutalne gry. Slapsies (gra w klaskanie) polega na tym, że dwie osoby układają dłonie poziomo, stykając się końcami palców. Po kolei jedna osoba próbuje uderzyć przeciwnika w ręce, zanim ten zdąży je odsunąć. Jeśli nie udało się jej trafić, przeciwnik gra dalej i może też wymusić drugą stronę do przesunięcia rąk przed siebie. Druga runda dotyczyła klasycznej gry w Kamień, Papier, Nożyce, która jest znacznie bardziej powszechna i wszystkim znana. Składa się z kilku kolejek. W każdej turze gracze na umówiony sygnał wystawiają przed siebie dłoń, pokazującą symbol papieru, kamienia lub nożyc. Gracz, który pokazał silniejszy symbol, otrzymuje jeden punkt. W przypadku pokazania dwóch takich samych symboli następuje remis – punktu brak.

Fallon zwrócił uwagę na to, jak bardzo serial nie daje o sobie zapomnieć. "Teraz wszystkie główne sieci próbują stworzyć następną Squid Game" powiedział prowadzący.