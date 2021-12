Twórca Squid Game prowadzi rozmowy z Netflixem w sprawie 3. sezonu

fot. Materiały Prasowe

Jeszcze nie tak dawno temu Hwang Dong-hyuk powiedział, że "samo myślenie o sequelu Squid Game jest męczące." Następnie, produkcja eksplodowała popularnością na całym świecie, stając się najczęściej oglądanym serialem Netflixa.

Czy trzeci sezon jest możliwy?

Drugi sezon został już oficjalnie potwierdzony. W wywiadzie dla Korea Times reżyser zdradził, że na tym nie kończą się jego działania, ponieważ jest w trakcie rozmów na temat trzeciego sezonu.

Jestem w trakcie rozmów z Netflixem na temat zarówno drugiego, jak i trzeciego sezonu. Dojdziemy do konkluzji lada moment. Jesteśmy świadomi, że wszyscy czekają, więc staramy się myśleć pozytywnie o całym procesie powstawania nowych, kreatywnych pomysłów.

Netflix

To pierwszy raz, kiedy Dong-hyuk mówi o możliwości powstania trzeciego sezonu. Twórca dodał, że jego proces twórczy dla nadchodzącej kontynuacji rozpoczął się zaraz po tym, jak południowokoreański, dystopijny serial osiągnął pozycję nr 1 w 90 krajach w ciągu dwóch tygodni. Produkcję obejrzało ponad 142 miliony gospodarstw domowych.

Potencjalne pomysły fabularne drugiego sezonu - oto, co wiemy:

Byłaby to historia Frontmana [były policjant i zamaskowany lider, który nadzoruje grę]. Myślę, że problem z policjantami nie jest tylko problemem w Korei. Widzę to w wiadomościach na całym świecie. To była kwestia, którą chciałem poruszyć. Może w drugim sezonie będę mógł o tym więcej opowiedzieć. Zdradzę tylko tyle, że Gi-Hun powróci i zrobi coś niesamowitego dla całej ludzkości.

