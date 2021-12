Spider-Man: Bez drogi do domu hitem w Polsce. Wynik frekwencyjny imponuje

Źródło: Marvel/Sony

Dystrybutor pochwalił się na Facebooku, że Spider-Man: Bez drogi do domu przyciągnął do kin ponad milion widzów. Dokonał tego w krótszym okresie niż inne hity 2021 roku, bo wystarczyło na to niespełna 2 tygodnie.

Jest to czwarty film 2021 roku, który przekroczył milion widzów frekwencji w polskich kinach. W tym gronie są Psi Patrol Film, Diuna oraz Nie czas umierać, którego pozycja najchętniej oglądanego tytułu w Polse jest niezagrożona, bo przyciągnął on 1,5 mln widzów.

Do tego grona wciąż może dołączyć jeden polski film. Dziewczyny z Dubaju przyciągnęły do tej pory do kin 933 484 widzów. Ostatni weekend to jednak ledwo 10 tysięcy widzów, więc trudno będzie dobić do miliona, gdy w kolejnych dniach będziemy jedynie obserwować spadek zainteresowania tą produkcją. Pomimo tego ten polski hit i tak zanotował bardzo dobry wynik frekwencyjny.

Spider-Man: Bez drogi do domu jest też gigantycznym hitem na całym świecie. Do tej pory zebrano 1 mld 161,3 mln dolarów. Superprodukcja jednak nie zwalnia tempa i wszędzie notuje bardzo niskie spadki frekwencji.

