Srebrny Surfer - storyboardy z planowanego w 1997 roku filmu trafiły do sieci

Srebrny Surfer jest jednym z tych bohaterów, który przeszedł do Marvel Studios wraz z resztą postaci z Fantastyczna Czwórką i grupą X-Men na czele. Dlatego też fani oczekują informacji i kolejnych ogłoszeń projektów z MCU, licząc, że znajdzie się tam miejsce dla tego bohatera. Oczywiście po przesunięciach pewnie przyjdzie nam poczekać nieco dłużej na takie informacje. Teraz artysta Gabriel Hardman na swoim Twitterze podzielił się planszami z niezrealizowanego filmu o tej postaci z 1997 roku.

Geoffrey Wright ponoć przymierzany był do reżyserii filmu, a główną rolę miał otrzymać Ewan McGregor. Steven Berkoff z kolei przymierzany był do roli Galactusa. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku, ale zostało z tamtego czasu kilka plansz narysowanych przez Hardmana. Dwie z nich zaprezentował w swoim wpisie na Twitterze:

Srebrny Surfer - storyboard z 1997 roku

Fabuła filmu miała skupiać się na ludzkiej stronie Srebrnego Surfera, ponieważ ze względu na wysokie koszta takiej produkcji, chciano ograniczyć wykorzystanie efektów wizualnych. Ostatecznie film nie doszedł do skutku, a Srebrny Surfer pojawił się na dużym ekranie w 2007 roku w filmie Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera.