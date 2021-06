Google Stadia dogada się z Android TV

Źródło: Google

Przedstawiciele Google poinformowali o rozpoczęciu procesu wdrożeniowego Stadii na nowe platformy. Dotychczas serwis był dostępny wyłącznie w przeglądarkach, na wybranych urządzeniach mobilnych oraz za pośrednictwem przystawki telewizyjnej Chromecast Ultra. Z dniem 23 czerwca 2021 roku amerykańska korporacja rozszerzy listę obsługiwanych urządzeń. Znajdą się na niej zarówno inteligentne telewizory, jak i popularne inteligentne przystawki.

Pod koniec czerwca z potencjału Google Stadia skorzystają użytkownicy następujących sprzętów:

Chromecast z Google TV,

NVIDIA Shield TV,

Walmart Onn FHD Streaming Stick,

Walmart Onn UHD Streaming Device,

Xiaomi MIBOX3 oraz MIBOX4,

Philips 8215, 8505 oraz OLED 935/805,

Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G).

Warto zauważyć, że do powyższego zestawienia trafiły wyłącznie sprzęty z oficjalnym wsparciem Google. Oznacza to, że na innych urządzeniach tego typu również zainstalujemy androidowe wersję Stadia. Choć trzeba mieć na uwadze to, że aplikacja będzie działała na nich w trybie eksperymentalnym, co może odbić się na płynności funkcjonowania platformy oraz renderowania gier.

Jeśli debiut Stadii na nowych platformach przebiegnie pomyślnie, być może usługa w końcu nabierze wiatru w żagle. Kolejnym krokiem na drodze do jej popularyzacji powinno być udostępnienie serwisu na telewizorach z autorskimi systemami operacyjnymi. Tylko w ten sposób Google będzie mogło dotrzeć ze swoim serwisem do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych cloud gamingiem.