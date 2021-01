GTA 5 – kultowa scena odtworzona przez aktorów z gry. Wideo podbiło sieć

youtube.com

GTA 5 pełne było scen zapadających w pamięć. Jedna z nich pojawiała się na początkowym etapie gry – mowa o rozmowie Lamara z Franklinem, w której trakcie ten pierwszy obraża drugiego i krytykuje między innymi jego fryzurę. Fragment ten obecnie przeżywa drugą młodość, a w sieci pojawiło się mnóstwo przeróbek, w których modele bohaterów podmieniono na zupełnie inne postacie znane z popkultury. O krok dalej postanowili pójść ludzie z serwisu PlayStation Haven, bo na ich kanale opublikowano tę kultową scenę w wersji live-action.

Co więcej, do udziału w wideo zaangażowano Shawna Fonteno i Geralda "Slinka" Johnsona, aktorów, którzy podkładali głos Franklinowi i Lamarowi. Materiał cieszy się ogromną popularnością – został opublikowany 12 stycznia tego roku i od tego czasu obejrzano go ponad 8 milionów razy.

Grand Theft Auto V dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. W tym roku mamy doczekać się też wydania na PS5 i Xbox Series X/S, jednak nie doczekało się ono jeszcze dokładnej daty premiery.