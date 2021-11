Star of Malta - reżyser Nagiej broni kręci nowy film

fot. materiały prasowe

David Zucker, reżyser kultowej serii Naga broń oraz produkcji Czy leci z nami pilot? kręci nowy film pod tytułem Star of Malta. Scenariusz do projektu napisali częsty współpracownik Zuckera Michael McManus oraz Pat Proft, odpowiedzialny za skrypt do komedii Akademia Policyjna. Film ma być parodią produkcji noir.

Akcja produkcji dzieje się w latach 40. Bohaterem projektu jest bokser Joe Medina, który wychodzi z więzienia, do którego trafił za nieumyślne zabicie przeciwnika na ringu. Bohater podróżuje do Hollywood, aby spotkać się ze swoją ukochaną. Jadąc autostopem na zachód, przypadkowo wchodzi w posiadanie bardzo poszukiwanego, ale przeklętego kamienia szlachetnego, znanego jako Gwiazda Malty. To zdarzenie wplącze pięściarza w aferę, w czasie której przypadkowo zabije jeszcze więcej osób.

Paramount Pictures

Film zostanie wyprodukowany przez firmę Rainmaker Films, odpowiedzialną za nominowany do Oscara dramat Witaj w klubie.