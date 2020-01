Star Trek 4 niepowiązany z poprzednimi filmami? Noah Hawley komentuje

Pod koniec zeszłego roku ujawniono, że w planach są dwie kinowe produkcje z uniwersum Star Trek - jeden tajemniczy projekt, za który może odpowiadać Quentin Tarantino, jak również przedsięwzięcie, za którego sterami siądzie twórca seriali Fargo i Legion, Noah Hawley. Jak do tej pory większość fanów wychodziła z założenia, że drugi z filmów, nazywany roboczo Star Trek 4, będzie po prostu kontynuacją trzech poprzednich odsłon serii. Wygląda jednak na to, że sprawa jest bardziej skomplikowana.

W wywiadzie dla portalu Deadline sam Hawley stwierdził bowiem:

Mam swoje własne podejście do Star Treka. Chcę wrócić do tego, co kochałem w serialu. Gdy wiele franczyz skupia się obecnie na zasadzie, że "racja jest po stronie silniejszego", Star Trek jest wciąż o odkrywaniu i człowieczeństwie w jego najczystszej postaci, o różnorodności i kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Nie ma nic lepszego niż ten moment, gdyzakłada swoje okulary do czytania i obniża tarcze Khana. To nic nie kosztuje. Chodzi mi o właśnie takie elementy. Niekoniecznie muszę tu mieć morze akcji, chyba że wymaga tego historia. To wczesny etap; rozmawiam z Paramountem, mam swoje własne podejście, muszę napisać scenariusz.