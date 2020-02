Star Trek: Discovery - nowa grafika promuje 3. sezon serialu

Od czasu zwiastuna 3. sezonu serialu Star Trek: Discovery fani wyczekują kolejnych materiałów promocyjnych. Dziś w sieci pojawiła się nowa grafika (tzw. key art). Jak wiemy, nowa seria przeniesie widzów w daleką i nieznaną przyszłość uniwersum Star Treka. Fabuła będzie rozgrywać się 930 lat po wydarzeniach z finału 2. sezonu. O tyle lat tytułowy statek przeskoczył w czasie!

Sonequa Martin-Green wcielająca się w główną bohaterkę w serialu Star Trek: Discovery, przyznała, że to przede wszystkim ogromne możliwości dla twórców, a także okazja do pokazania czegoś nowego, co jeszcze w produkcjach Star Trek nie było.

Wszystko, co zobaczysz w nowym sezonie, będzie nowe. (...) nie skończyliśmy tak, jak planowaliśmy (pod koniec 2. sezonu - przyp. red.). Teraz musimy więc dowiedzieć się, gdzie, kiedy i kim jesteśmy w chwili obecnej.



A poniżej wspomniana grafika promująca sezon:

Do obsady 3. sezonu Star Trek: Discovery dołączył David Ayala (Nightflyers), który wciela się w Clevelanda Bookera zwanego Bookiem.