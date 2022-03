Star Trek: Discovery - zdjęcia z finału 4. sezonu. Co się wydarzy?

fot. materiały prasowe

Finał 4. sezonu Star Trek: Discovery nosi tytułComing Home. W nim też sztuczne zagrożenie stworzone przez rasę 10c zbliża się do Ziemi i Ni'Varu. Trwa ewakuacja planet. W tym czasie Michael Burnham i jej załoga na pokładzie U.S.S. Discovery uszą znaleźć sposób na komunikację i zrozumieniem z rasą, która różni się od nich pod każdym względem. Czas jednak ucieka

Star Trek: Discovery - zdjęcia z finału 4. sezonu

Star Trek: Discovery: sezon 4 - finał

Przypomnijmy, że 4. sezon był emitowany w USA w każdy czwartek na platformie Paramount+. Jest to pierwszy sezon, który został wycofany z Netflixa i niestety większość świata wciąż nie ma do niego dostępu. To się zmieni w momencie, gdy Paramount+ wejdzie do Europy i innych krajów świata. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi, bo włodarze platformy nie ujawnili dat. Mogą mieć jednak problem wizerunkowy, bo wielu im nie zapomni, że informacja o wycofaniu Star Trek: Discovery z Netflixa nastąpiła zaledwie jeden dzień przed ogólnoświatową premierą w VOD.

Star Trek: Discovery - premiera finału w USA już 17 marca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.