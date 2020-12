Star Trek: Picard - kiedy zdjęcia do 2. sezonu serialu? Gwiazda projektu zdradza termin

fot. materiały prasowe

2. sezon serialu Star Trek: Picard to jeden z wielu projektów, które w obliczu panującej na świecie pandemii koronawirusa złapały spore opóźnienie produkcyjne. Jednak w końcu nowa odsłona opowieści o popularnym bohaterze uniwersum jest gotowa do rozpoczęcia zdjęć. Jeri Ryan, która w serialu powróciła do roli Siedem z Dziewięciu wyjawiła na swoim koncie na Twitterze termin startu prac na planie 2. sezonu. Zdradziła, że ekipa powróci do kręcenia 1 lutego. Jak na razie nic nie wiadomo na temat potencjalnego terminu premiery nowej odsłony przygód Picarda i jego zespołu.

https://twitter.com/JeriLRyan/status/1341655212566536192

Szczegóły fabuły 2. sezonu produkcji są trzymane w tajemnicy. W tytułowej roli powróci Patrick Stewart. 1. serię w Polsce można oglądać na platformie Amazon Prime Video.