Star Trek: Picard - sezon 2 - kto może pojawić się z serialu Star Trek: Następne pokolenie?

Wiele wskazuje na to, że jest szansa na to, aby LeVar Burton powrócił jako Geordi La Forge w 2. sezonie Star Trek: Picard. Aktor w rozmowie z Entertainment Tonight powiedział coś, co wyraźnie sugeruje, że są jakieś plany. Jak inaczej interpretować taką odpowiedź? "Jak odpowiedzieć na pytanie i nie wpaść w tarapaty?".

Sam zasugerował też producentom Star Trek: Picard jak widzi Geordiego po latach. A zapytano go o to, czy wystąpi.

- Rozsądnie jest myśleć, że ci ludzie są nadal częścią życia Picarda. A co tam... pewnie się pojawię. Wszystkich nas zobaczycie, ale pewnie nie jednocześnie, ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Sugerowałem producentom, że może Geordi będzie nauczycielem, który przekazuje swoją wiedzę kolejnemu pokoleniu. Zobaczymy. Alex Kurtzman i inni robią kazał niesamowitej roboty. Kiedy zadzwonią i cokolwiek będą chcieli, abym zrobił, jestem pewny, że będzie to spektakularne.

LeVar Burton na pewno ma kontakt z twórcami Star Trek: Picard, ponieważ odwiedził plan pierwszego sezonu. Zdradza, że było to w dniu, w którym kręcono odcinek z Jonathanem Frakesem i Mariną Sirtis. Podkreśla, że są dla siebie rodziną.

- Ta chemia, o której ludzie mówią i którą widzieli w serialu, to coś co istnieje pomiędzy nami prywatnie. Kiedy brałem ślub, Brent Spiner był moim pierwszym drużbą. Kolejnymi byli Michael Dorn, Jonathan Frakes i Patrick Stewart - wspomina.

Trwają prace nad scenariuszami 2. sezonu. Data premiery nie jest znana.