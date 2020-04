Star Trek: Picard - Siedem z Dziewięciu w 2. sezonie? Produicent odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Michael Chabon, showrunner Star Trek: Picard urządził pod koniec marca 2020 roku sesję Q&A na swoim Instagramie. Z uwagi na sugestywną scenę z finału, sugerującą, że Siedem z Dziewięciu odegra ważną rolę w 2. sezonie, padły pytania o obecność tej postaci.

Odpowiedział dość sugestywnie: "Mogę odpowiedzieć, ale nie powinienem... chcę powiedzieć: "tak", ale ludzie mi mówią, abym tak nie robił, więc mówię "nie".

Zapytano też, czy 2. sezon poruszy kwestię romantycznej relacji Siedem z Dziewięciu z Raffi, która była sugerowana w 10. odcinku Star Trek: Picard. Co odpowiedział? "Mam nadzieję, że nie będę miał przez to kłopotów, ale tak. Jeśli będę mieć problemy, to wasza wina!".

Przypomnijmy, że według producentów Star Trek: Voyager Siedem z Dziewięciu miała być lesbijką, ale w czasach emisji serialu taka decyzja nie mogła dostać zielonego światła, więc podejście do seksualności postaci było inaczej pokazanie. Najwyraźniej Chabon chce wrócić do tego wątku.

Wiemy, że powstanie 2. sezon Star Trek: Picard, ale nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace.