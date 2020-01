Star Trek: Picard - nawiązania, smaczki i easter eggi z 1. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Trek: Picard jest serialem produkowanym przez amerykańską platformę CBS All Access. Oznacza to, że każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień. Dystrybutorem na świat jest platforma Amazon, która musi pokazywać go zgodnie z umową, więc nowy odcinek pojawia się dzień po premierze w USA.

Premiera serialu nastąpiła 23 stycznia 2020 roku i zebrała ona świetne recenzje. Portal The Hollywood Reporter zebrał różne ciekawe smaczki i nawiązania, które zostały w nim ukryte. Wszystko wskazuje na to, że mogą one być również ważną sugestią odnośnie kierunku fabuły serialu.

Niewątpliwie każdy odcinek będzie mieć różne easter eggi, które fani Star Trek od razu rozpoznają. Planowane są cameo kolejnych bohaterów z hitu Star Trek: Następne pokolenie. Heather Kadin, jedna z producentek wykonawczych serialu, zdradziła, że wprowadzanie tych postaci nie jest tylko smaczkiem budującym nostalgie. Wybrali bohaterów, którzy mają sens dla historii. Potwierdziła też, że z tego powodu nie zobaczymy dwóch postaci w pierwszym sezonie: Worfa (Michael Dorn) oraz Geordiego (LeVar Burton).

Star Trek: Picard - nawiązania i smaczki