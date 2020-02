Star Trek: Picard - nawiązania, smaczki i easter eggi z 3. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Trek: Picard na razie zbiera bardzo dobre oceny widzów oraz krytyków. Pierwszy trzy odcinki stanowią pierwszy akt tej historii, która w czwartym pójdzie w nowym kierunku. Co się wydarzy, gdy Picard wyruszy na misję? Na razie nie wiemy za wiele ponad to, co opublikowany w krótkim teaserze.

3. odcinek jednak tradycyjnie miał sporo ciekawych smaczków, nawiązań i easter eggów, które dla Was zebraliśmy z różnych źródeł. Dostrzegliście je sami podczas seansu?

Star Trek: Picard - premiera co tydzień w piątek na platformie Amazon.