Star Trek: Picard - nawiązania i easter eggi z 2. odcinka serialu

Star Trek: Picard jest serialem produkowanym przez amerykańską platformę CBS All Access. W Polsce serial dostępny jest na platformie Amazon. W tytułowej roli powrócił Patrick Stewart - tym razem w fabule poznajemy kolejny etap życia Picarda, po tym, jak opuścił on szeregi Gwiezdnej Floty. Showrunnerem serialu jest Michael Chabon, zaś poza Stewartem w obsadzie są także Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd i Evan Evagora.

Swoją premierę miał drugi odcinek serialu zatytułowany Maps and Legends. W nim kontynuowane jest śledztwo w sprawie tajemniczego androida Dahj - i ludzi, którzy go ścigali. Historia zabiera tytułowego bohatera z powrotem do siedziby Gwiezdnej Floty. Tym razem więc nie zabrakło nowych nawiązań i easter eggów m.in. do serialu Star Trek: Następne pokolenie. Zobaczcie galerie ze smaczkami i nawiązaniami: