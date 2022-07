Star Trek: Picard - teaser 3. sezonu Obsada Następnego pokolenia znowu razem! [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Star Trek: Picard dobiega końca. Podczas panelu na San Diego Comic-Con 2022 przypomniano, że 3. sezon jest zarazem ostatnim. Jest też nie lada gratką dla fanów uniwersum,bo po raz pierwszy i ostatni po latach na ekranie zobaczymy główną obsadę hitu Star Trek: Następne pokolenie. W obsadzie znajdują Jonathan Frakes (Will Riker), Gates McFadden (Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi), Michael Dorn (Worf) i Brent Spiner (aktor zagrał kilka ról już, więc wiemy jedynie, że nie będzie to Data). Dowodzić nimi ponownie będzie Sir Patrick Stewart w roli Picarda.

Podczas panelu podkreślono,że każda z tych postaci ma duże i ważne role. Istotne dla twórców było więcej wymyślenie fabuły, która usprawiedliwi zasłużone zebranie starej załogi. Premierę potwierdzono na początek 2023 roku. Ujawniono, że czarnym charakterem będzie jedna postać kobieca, ale tożsamość jest trzymana w tajemnicy. Patrick Stewart zdradził, że w tym sezonie powrócą na pokład oryginalnego statku Enterprise z Następnego pokolenia.

Star Trek: Picard - teaser 3. sezonu

Zobaczcie sami, co twórcy przygotowali! Tak wyglądają bohaterowie po latach!

Star Trek: Picard - plakaty

Star Trek: Picard - 3. sezon

- To pasuje, aby koniec historii Jean-Luca Picarda uczcił jej początek z najbliższymi i najbardziej lojalnymi przyjaciółmi z U.S.S. Enterprise. To byłoby niedopowiedzenie, gdy powiem, że pożegnanie tych postaci to zaszczyt - napisał showrunner Terry Matalas przy ogłoszeniu obsady kilka miesięcy temu.

Przypomnijmy sobie, jak postacie wyglądały w oryginale lata temu.