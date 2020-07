Star Trek - producent Gniewu Khana ma pomysł na nowy film w uniwersum

CBS

Robert Sallin, producent filmu Star Trek II: Gniew Khana w wywiadzie z Den of Geek zdradził, że rozmawia z Paramount Pictures o nowym Star Treku, nad którym on pracuje.

Wyjaśnia w wywiadzie, że jest w trakcie pisania scenariusza, ale jeszcze nie jest on skończony. Sam wymyślił koncept na nowy film kinowy i gwarantuje wszystkim, że jest to coś, czego świat Star Treka jeszcze nie widział. Do tego podkreśla, że ma być to część kanonu Star Treka, czyli nie będzie to coś idącego w alternatywnych kierunkach.

materiały prasowe

Paramount Pictures jednak na razie wstrzymuje się z decyzjami, bo jak powiedzieli Sellinowi, najpierw chcą zobaczyć, co wymyśli Noah Hawley, twórca seriali Fargo i Legion. Wiemy, że Hawley pracuje dla nich nad czwartym kinowym filmem aktualnej serii. Ewentualne decyzje zostaną podjęte w momencie, gdy Hawley skończy pisać i przedstawi szczegóły swojej wizji producentom.

Sallin na razie nie chce zdradzać szczegółów, co według niego sprawi, że jego projekt będzie czymś tak świeżym. Z uwagi na jego dokonania w uniwersum, bezapelacyjnie będzie mieć kredyt zaufania fanów.