Star Trek: Strange New Worlds - u aktora gościnnej roli wykryto koronawirusa. Co z produkcją?

fot. materiały prasowe

W Toronto trwają zdjęcia do Star Trek: Strange New Worlds. Jak donoszą amerykańskie media, jeden z aktorów, który przyleciał z Vancouver, by wziąć udział w gościnnym występie, otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Informacja o wyniku przyszła do produkcji, kiedy odtwórca gościnnej roli brał udział w przymiarkach kostiumu i nie zdążył jeszcze wejść na plan. Aktor oraz wszystkie osoby, z którymi miał kontakt, zostały poddane kwarantannie. Zgodnie z tym, co twierdzą źródła, nie wypłynęło to na produkcję serialu i zdjęcia do Star Trek: Strange New Worlds trwają bez zmian.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa w Kanadzie wciąż trwa miesięczny lockdown.

Produkcja Star Trek: Strange New Worlds opowie o losach załogi statku USS Enterprise, Kapitana Pike'a, Spocka i reszty załogi, którzy wyruszają na misję, aby odkrywać nowe światy w galaktyce. W głównych rolach występują Ethan Peck, Anson Mount oraz Rebecca Romijn.

Showrunnerami serii są Akiva Goldsman oraz Henry Alonso Myers.