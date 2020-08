Star Trek - nowe informacje o pomyśle Quentina Tarantino. Projekt twórcy Fargo nie powstanie?

Źródło: Ultimate Comics

Portal The Hollywood Reporter oraz Deadline mają nowe informacje o statusie kinowych filmów z serii Star Trek. Następuje analiza projektów z uwagi na nową szefową działu filmowego w studiu Paramount Pictures. Została nią Emma Watts, która wcześniej pracowała w 20th Century Fox. Z tego też powodu prace nad wszystkimi zostają wstrzymane aż do podjęcia decyzji.

Według tych informacji projekt filmowy Noaha Hawleya, twórcy serialu Legion i Fargo, zostaje tymczasowo odłożony na półkę. Jego Star Trek podobno miał poruszyć kwestię wirusa zabijającego wiele istot w galaktyce, więc uznano, że w obecnej rzeczywistości nie jest to najlepsza droga dla rozwoju uniwersum. W tym filmie mieliśmy zobaczyć całkowicie nową obsadę i innych bohaterów.

Drugim projektem jest Star Trek według pomysłu Quentina Tarantino. Pracował on osobiście ze scenarzystą Markiem L. Smithem (Zjawa) nad scenariuszem tego filmu, który miałby być tworzony z wysoką kategorią wiekową. Czytamy, że pomysł Tarantino jest oparty na klasycznym odcinku serialu Star Trek: Oryginalna Seria, który rozgrywał się na Ziemi w latach 30. i był utrzymany w klimacie gangsterskim.

fot. materiały prasowe

W odcinku zatytułowanym A Piece of the Action bohaterowie odwiedzili planetę, która przypominała Ziemię z lat 20. i 30. XX wieku, a jej kultura była związana ze światem legendarnych gangsterów. Zatem Tarantino wymyślił gangsterską historię w świecie Star Treka. Wcześniej sam Tarantino zapowiadał, że chciałby do tego uniwersum wprowadził trochę klimatu w stylu Pulp Fiction. Na obecną chwilę aktualną informacją jest brak chęci Tarantino do reżyserii tego filmu.

Trzecim projektem jest kontynuacja Star Treka z obsadą zebraną przez J.J. Abramsa w 2009 roku. W plotkach mówiono, że w grę wchodziłyby podróże w czasie. Kirk grany przez Chrisa Pine'a miałby spotkać się ze swoim filmowym ojcu, którego wówczas grał mało znany Chris Hemsworth.

Na razie nie wiadomo, który z tych pomysłów ostatecznie zostanie zrealizowany.