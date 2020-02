Star Wars 9 - czy nakręcono alternatywne zakończenie filmu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Widowisko Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie lekko mówiąc nie spotkał się z przychylnością zarówno krytyków jak i fanów uniwersum. Obiektem złych opinii stało się między innymi zakończenie produkcji. Dla przypomnienia w finale widzimy jak Kylo Ren oddaje swoją Moc Rey, ta go całuje, a potem Ben Solo umiera. Ta scena spotkała się ze śmiechem widzów, a nie przejęciem i wzruszeniem jak to było w zamiarze twórców. Po premierze pojawiły się w sieci pogłoski, że nakręcono alternatywne zakończenie, w którym to losy się odwracają. Ben żyje, ale to Rey umiera.

Jednak niedawno członek Lucasfilm Story Group, Pablo Hidalgo stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak alternatywne zakończenie filmu. Zdradził, że istniała inna wersja zakończenia, gdy rozpoczęto prace nad VIII epizodem, jednak nie zrealizowano jej w czasie produkcji filmu.