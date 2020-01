Star Wars 9: które postacie z serialu Ruch Oporu wzięły udział w bitwie?

W ostatniej bitwie w Star Wars 9 Ruch Oporu gromadzi flotę większą niż jakakolwiek inna widziana w filmach sagi - oto potężna odpowiedź na wezwanie potrzebujących. Już wcześniej potwierdzono, że kilka statków z animowanych seriali Star Wars pojawia się podczas bitwy nad Exogol. Teraz Lucasfilm ujawnia więcej szczegółów

Wpis o ostatnim odcinku serialu Gwiezdne Wojny: Ruch oporu pojawił się na StarWars.com, a w nim ujawniono nowe fakty i szczegóły. Serial kończy się tuż przed rozpoczęciem epizodu 9. Członek Lucasfilm Story Group, Pablo Hidalgo, wyjawił, które postacie z serialu pojawiają się w ostatniej części sagi i że zespół ILM stworzył filmowe wersje statków z animowanej serii.

Spośród 14 000 statków, które przybywają z Lando Calrissianem nad Exogol, jest m.in Fireball, statek Jareka Yeagera oraz statek Torry Doza. Jarek to były rebeliant, który w okresie Nowej Republiki pracował jako mechanik. Nie miał więc oporów, by dołączyć do Lando i Wedge'a. Torra Doza to as, doskonały pilot i jej obecność również jest uzasadniona. Wcześniej dowiedzieliśmy się też, że Duch (statek z Rebeliantów) także przybył na wezwanie.