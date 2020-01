Star Wars 9 - wyciek szkiców. Świątynia Jedi, zamek Vadera, tortury i inne pomysły!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9, czyli Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie jak każda wielka superprodukcja miała różne etapy, podczas których rozważano rozmaite pomysły. Wówczas rysownicy tworzyli szkice koncepcyjne obrazując różne wizje na określone sceny, motywy czy nawet poszczególne ujęcia.

Czasem są to alternatywne wersje kostiumów, czasem sceny zupełnie inaczej pokazane, niż ostatecznie na ekranie można było zobaczyć. Najważniejsze jednak, że szkice ze Star Wars 9 pokazują wiele ciekawych pomysłów, które w ogóle nie trafiły do finalnego produktu., Nie wiemy, czy coś z tego zostało nakręcone, czy może zobaczymy niektóre te wizje w usuniętych scenach wydania Blu-ray. Wyciek nastąpił z azjatyckiego wydania książki.

Nie wiemy, czy to są wszystkie szkice, jakie znajdą się w książce, ale jest coś dziwnego... Nigdzie nie ma na nich Imperatora Palpatine'a. Za to na jednym z szkiców jest Obi-Wan Kenobi z mieczem świetlnym. Niestety na obecną chwilę nie znamy pełnego kontekstu większość nowych scen, które widzimy.

Kylo Ren w świątyni Jedi na Coruscant

Wszystko wskazuje na to, że szkice koncepcyjne pochodzą również z niezrealizowanego scenariusza niedoszłego reżysera Star Wars 9, Colina Trevorrowa, ponieważ wyraźnie widzimy świątynie Jedi na Coruscant. A tak jak przytaczałem Wam szczegóły, taka scena miała tam się znaleźć (kim jest Rey? Niedoszły reżyser miał inną wizję). Nie wiadomo również, w której wersji scenariusza pojawiło się spotkanie Kylo Rena z Chewbaccą - szkice sugeruję nawet, że Kylo miał go torturować.

Star Wars 9 - Kylo Ren torturuje Finna

Kylo Ren w zamku Vadera

Ostatecznie w filmie widzieliśmy jedynie krótką scenę na Mustafarze na samym początku. To tam Kylo Ren przedzierał się przez zastępy nieprzyjaciół. Wiemy, że przebijał się do otoczonego kultem zamku Vadera, który widzowie zobaczyli w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. To tu Kylo Ren miał najwyraźniej prawdopodobnie wykorzystać popioły Vadera, by trafić do swojego celu (pokazuje to jeden ze szkiców) oraz spotkać bardzo dziwaczną, niepokojącą Wyrocznie, która jest pająkowatym stworem na głowie dziecka. Spekuluje się, że to zostało zmienione podczas dokrętek. Najwyraźniej mieliśmy również zobaczyć Rycerzy Ren w akcji. To wszystko miało doprowadzić do wyprawy Kylo Rena na Exogol - te szkice znajdziecie na końcu tej galerii.

Star Wars 9 - Kylo Ren na Mustafarze

Rey w drodze na Gwiazdę Śmierci

Rozważano o wiele dłuższą scenę dostania się Rey do celu na Gwieździe Śmierci. Widzimy, że miała nurkować, używać miecza świetlnego, a potem dopiero się wspinać.

Star Wars 9 - Rey w drodze na Gwiazdę Śmierci

Rey kontra Kylo Ren

Wygląda na to, że były różne wersje ukazania miejsca starcia Rey z Kylo Renem. Na szkicach zobaczycie ich pierwszą walkę na pokładzie statku, a potem alternatywne wersje finałowego pojedynku. Można odnieść wrażenie, że nie zawsze miała być to druga Gwiazda Śmierci. Jest tutaj kilka niesamowitych szkiców - choćby Kylo Ren stojący na ruinach Gwiazdy Śmierci i patrzący na jej ogrom. Możemy również zobaczyć zobrazowanie Rey obok Kylo Rena na tronie oraz Mroczną Rey.

Star Wars 9 - Kylo Ren

Kostiumy postaci ze Star Wars 9

Alternatywne podejścia do kostiumów głównych bohaterów filmu. Czy któraś opcja byłaby lepsza? Do tego Poe Dameron mógł mieć brodę.

Star Wars 9 - alternatywna wersja kostiumu

Trening Rey

Początkowe sceny również mogły wyglądać inaczej. Widzimy, że trening mógł być większym wyzwaniem, niż tylko wyścigi z jednym droidem szkoleniowym. Obok tego również szkice z treningu Lei z Lukiem. W tej galerii również kilka ujęć obrazujących Kijimi oraz Rey palącą myśliwiec Kylo.

Star Wars 9 - Kijimi

Pościg na Pasaanie

Szkice obrazują mniej więcej sceny w taki sposób, w jaki widzieliśmy na ekranie. Nie brak też kwestii pojedynku ze statkiem Kylo Rena oraz przedzierania się przez jaskinię. Oceńcie sami.

Star Wars 9 - akcja na Pasaanie

Armia Sithów i bitwa o Exogol

Szkice pokazują inną wizję na finałową bitwę, w której kawaleria Finna miała wyglądać zupełnie inaczej, a szturmowców Sithów miało być o wiele więcej. Imponuje ujęcie, jak Kylo Ren przechadza się pomiędzy zastępami żołnierzy w czerwonych zbrojach. Widać również, że na jakimś etapie chciano obok nich postawić do boju szturmowców Najwyższego Porządku.