Star Wars: Acolyte - pojawią się kultowe postacie z gry Knights of the Old Republic. Ekscytująca plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wiele nie wiemy o serialu The Acolyte poza tym, że rozgrywa się w czasach Wielkiej Republiki (okres do 200 lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma) oraz że będzie to historia o Sithach. Wcześniej mówiono, że twórczyni, scenarzystka i showrunnerka Leslye Headland czerpie garściami z Legend, czyli starego kanonu Gwiezdnych Wojen. Nowa plotka to może potwierdzać.

The Acolyte - legendarni Sithowie w serialu

Według rzetelnych dziennikarz z programu The Disinsider Show w serialu raz pierwszy w wersji aktorskiej zobaczymy legendarnych Sithów znanych z książek i gry Star Wars: Knights of the Old Republic. Wymieniają tutaj takie osoby jak Darth Nihilus, Darth Malak, Darth Revan oraz Darth Bane, czyli twórca Zasady Dwóch (może być jeden mistrz, jeden uczeń). Bane rozpoczął plan zniszczenia Jedi, który zakończył Imperator Palpatine.

Gwiezdne Wojny - najpotężniejsze postacie

Przypomnijmy jeszcze ranking najpotężniejszych postaci Gwiezdnych Wojen, wśród których są wymienieni wyżej Sithowie/

42. Kyle Katarn - świetny, inteligentny i utalentowany wojownik, który był szkolony w imperialnej akademii. Do tego człowiek silny Mocą, który w dużej mierze był samoukiem.

The Acolyte - co wiemy?

Historia serialu rozgrywa się jakieś 300 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Bohaterką jest akolitka Sithów i tyle, co wiemy o fabule. Sama twórczyni obiecuje, że nie pojawią się żadne postacie znane z dotychczasowych filmowych historii.

Data premiery serialu nie została ustalona. Zdjęcia ruszą w 2022 roku.