Star Wars: Acolyte - reżyserzy serialu. Jeden tworzył Daredevila, drugi nagradzane kino artystyczne

materiały prasowe

Amerykańskie media ujawniły nazwisko dwóch reżyserów serialu Star Wars: Acolyte. Pokazują one, że podobnie jak w przypadku The Mandalorian i Andora, twórcy Gwiezdnych Wojen stawiają na doświadczenie i jakość. Nie wiadomo, ile odcinków panowie reżyserują i czy są jedynymi filmowcami stojącymi za kamera pierwszego sezonu.

Star Wars: Acolyte - reżyserzy

Pierwszym jest Alex Garcia Lopez, który największe uznanie zdobył pracując przy 3. sezonie Daredevila. To on nakręcił kultowy 4. odcinek, w którym widzowie dostali niesamowitą 11-minutową scenę walki kręconą na jednym ujęciu. Także on nakręcił walkę Daredevila z Bullseyem w kościele. Poza tym pracował na planach takich seriali jak Wiedźmin czy Cowboy Bebop. Najpewniej jego doświadczenie w tym, jak świetnie umie kręcić akcje tutaj może się sprawdzić.

Drugim reżyserem jest ktoś z kompletnie innej bajki, bo chodzi o filmowca z Korei Południowej znanego jako Kogonada. Jest on doceniany i wielokrotnie nagradzany za film studia A24 pod tytułem Yang. Taki reżyser kina artystycznego może wnieść zupełnie inną jakość na poziomie emocjonalnym. To też samo w sobie może być sugestią dwóch oblicz, jakie Acolyte zaserwuje widzom.

Przypomnijmy, że twórczynią, scenarzystką i showrunnerką Star Wars: Acolyte jest Leslye Headland, znana z Russian Doll. Prace na planie trwają w Wielkiej Brytanii.