Star Wars: Ahsoka - czego możemy się spodziewać w serialu? Polityka Nowej Republiki i dużo starć na miecze świetlne

Po finale 3. sezonu The Mandalorian, kolejnym aktorskim serialem w świecie Gwiezdnych Wojen będzie Star Wars: Ahsoka. Na ten moment mało wiemy na temat fabuły produkcji, ale otrzymaliśmy nowe informacje od Jasona Warda z Making Star Wars, a zatem ze sprawdzonego źródła. Dziennikarz podał kilka interesujących doniesień od ludzi znajdujących się blisko serialu. Przede wszystkim, Star Wars: Ahsoka ma brać czynny udział w tego typu sekwencjach (jako wroga postać ma powrócić między innymi Morgan Elsbeth), ale też zobaczymy postać Baylona, byłego mistrza Jedi, który uciekł przed rozkazem 66 oraz jego uczennicę Shin. W wersji live-action zadebiutuje też Sabine Wren, która walczyć będzie przy pomocy zielonego miecza odziedziczonego po Ezrze, natomiast ten bohater będzie walczyć stosując Moc w walce wręcz.

Ward przypomina, że Sabine władała Mrocznym mieczem, a szkolili ją w tym Kanan Jarrus i Ezra Bridger. Pod koniec Star Wars Rebelianci, Ezra zostawił swój miecz świetlny Sabine, a gdy wydawało się, że zginął, powraca po latach i zobaczymy go w serialu o Ahsoce już bez miecza świetlnego. Wren używać ma dalej broni Ezry, natomiast bohater będzie walczył wręcz przy pomocy Mocy, co jest opisywane jako coś w rodzaju "gwiezdnowojennego karate".

Ward podaje także, że pierwszy odcinek wyreżyseruje Geeta V. Patel, reżyserka pracująca nad serialem Gra o tron: Ród smoka. Ward spekuluje, że być może zdecydowano się na taki wybór, ponieważ reżyserka świetnie poradziła sobie z przeskokiem czasowym w serialu HBO. W produkcji Disney+ według informacji Warda, również ma nastąpić przeskok czasowy, który będzie epilogiem do serialu Rebels.

Inne informacje Warda dotyczą wspólnych elementów dla ostatnich i przyszłych produkcji serialowych ze świata Star Wars. Chodzi o obecność Mon Mothmy. Jego źródła wskazują, że pojawi się ona w jednym z odcinków 3. sezonu, natomiast serial Star Wars: Ahsoka ma być dwuczęściową historią, z czego pierwsza skoncentrowana ma być na Nowej Republice. Może się zatem okazać, że trzeci odcinek serialu The Mandalorian, w którym widzimy kawałek historii Doktora Pershinga ma znaczenie nie tylko dla tej produkcji, ale też przyszłych projektów. Dlatego tak istotne było pokazanie, jak działa Nowa Republika popełniająca te same błędy, które popełniano za czasów Imperium. Ward spekuluje, że w Ahsoce zobaczymy powoli upadającą Nowa Republikę. Ostatecznie jednak warto pamiętać, że nie są to informacje podane oficjalnie przez Disneya, więc zobaczymy, ile z tych doniesień faktycznie się sprawdzi.