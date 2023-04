Star Wars: Ahsoka - dlaczego miecze świetlne są pomarańczowe? Padła odpowiedź

materiały prasowe

Po premierze zwiastuna serialu Star Wars: Ahsoka, który pojawił się dzięki Star Wars Celebration 2023, wszyscy zastanawiają się, dlaczego złoczyńcy mają pomarańczowe miecze świetlne. Dziennikarz Screen Ranta zapytał o to Dave'a Filoniego, twórcę serialu. Odpowiedź jest prosta.

Star Wars: Ahsoka – pomarańczowe miecze świetlne

Dave Filoni przyznaje, że nikomu się nie przywidziało i rzeczywiście miecze świetlne są bardziej pomarańczowe.

- To było zamierzone. Nie chciałem, aby były całkowicie czerwone. Pamiętam, że w filmach, które oglądałem jako dziecko, miecz Vadera dzięki efektom stawał się troszkę bardziej pomarańczowy. Jednocześnie jednak nie chciałem, by były one kompletnie pomarańczowe.

Filoni słusznie zwraca uwagę na miecz Vadera. Na oryginalnym plakacie Nowej nadziei także jest on bardziej pomarańczowy.

fot. Lucasfilm

Star Wars: Ahsoka – złoczyńcy

Ivanna Sakhno wciela się w mroczną Jedi o imieniu Shin. W rozmowie z comicbook.com przyznaje rację, że żadna postać nie uważa się za czarny charakter historii. To jest według niej ważny aspekt tego, by zrozumieć, kim jest jej bohaterka. By zrozumieć mrok, który się w niej kryje. Aktorka twierdzi, że serial poszerzy spektrum tego, co oznacza być po stronie dobra i zła. Do tego dodaje, że Shin jest świetnie wyszkolona we władaniu mieczem świetlnym.

Ray Stevenson gra Baylana Skolla. Był on Jedi, który uciekł do Nieznanych Regionów galaktyki po ogłoszeniu wykonania rozkazu 66, przez który zginęło większość Jedi. Po czasie ciemna strona go skorumpowała.

Lars Mikkelsen powróci jako Wielki Admirał Thrawn. W rozmowie z comicbook.com przyznaje, że formalności zostały dopięte prawie 2 lata temu. Przez ten czas (z uwagi na podpisane NDA) musiał kłamać na temat swojego powrotu do roli, którą głosowo grał w Rebeliantach.

- To było półtora roku temu. Wiem więc o tym od jakiegoś czasu i teraz czuję ulgę, że w końcu mogę o tym opowiadać. Ludzie mnie ciągle o to pytali, a ja musiałem non stop kłamać. Nie lubię kłamać.

Dave Filoni przyznaje, że niebieski kolor Thrawna to było wielkie wyzwanie. Jeśli barwa byłaby zbyt wyrazista, za bardzo kojarzyłaby się z animacją, a zależało mu na tym, by skóra wyglądała prawdziwie. Wyzwaniem była też zielona skóra Hery i pomarańczowa Ahsoki. Twórca wyznał, że aktorzy musieli spędzać 2-3 godziny dziennie na charakteryzacji.

Tak wygląda Thrawn w trailerze, który pokazano zebranym podczas Star Wars Celebration. Jest to zdjęcie zrobione z ukrycia, więc nie oddaje w pełni wyglądu postaci.

fot. Jason Ward

Star Wars: Ahsoka – kim jest Hera Syndulla?

Hera Syndulla to popularna postać z serialu animowanego Star Wars Rebelianci, która tutaj zadebiutuje w wersji aktorskiej. W tę rolę wcieli się Mary Elizabeth Winstead. Aktorka wyjaśniła, kim teraz jest Hera.

- W tych czasach jest ona generałem i legendą dzięki temu, czego dokonała, walcząc dla Rebelii. Nadal dla wielu jest jak matka. Ciąży jej jednak przeszłość i to, przez co przeszła. To na nią wpłynęło, ale nadal jest silną postacią, którą wszyscy pokochali.

Star Wars: Ahsoka – premiera w sierpniu 2023 roku w Disney+.

Star Wars: Ahsoka - zdjęcia z panelu