Star Wars: Ahsoka - odtwórca roli Admirała Thrawna o tym, dlaczego należy się bać tej postaci

fot. materiały prasowe

Po finale 3. sezonu The Mandalorian, kolejnym aktorskim serialem w świecie Gwiezdnych Wojen będzie Star Wars: Ahsoka. Na panelu serialu na Star Wars Celebration, poznaliśmy wreszcie więcej informacji na temat produkcji. Potwierdzono, że Lars Mikkelsen wcieli się w Admirała Thrawna w wersji live-action. Aktor ten podkładał głos pod tego antagonistę, a teraz zobaczymy go w nowym serialu Filoniego

Wielki Admirał Thrawn to jedna z najpopularniejszych postaci w historii Gwiezdnych Wojen, która powstała na kartach książek w latach 90. Jest to genialny strateg i taktyk o wyjątkowym intelekcie, który docenił sam Imperator Palpatine. Był on jedynym nieczłowiekiem piastującym wysokie stanowisko w hierarchii Imperium. Mikkelsen w rozmowie z Comicbook.com zapowiedział, że Thrawn będzie postacią, z którą należy się liczyć.

Ten koleś, nie ma Mocy. Nie jest Jedi, ani nie jest superbohaterem jakiegokolwiek rodzaju, ale ma mózg. Ma pod tym względem wszystko, co potrzebne.

W dalszej części wypowiedzi zauważył, że to odróżnia go od wielu postaci w tym serialu. Jego supermocą jest umysł, który pozwala mu być siedem kroków przed wszystkimi. Żartobliwie dodał, że to podobnie jak on względem widzów, bo doskonale wie, co się wydarzy w serialu.

fot. materiały prasowe

Star Wars: Ahsoka - obsada

W tytułowej roli powróci Rosario Dawson. W pozostałych rolach są: Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno oraz Eman Esfandi.

Zobacz także:

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku.