Star Wars: Ahsoka - Wes Chatham z Expanse jako złoczyńca. To ważna postać z książek!

Wes Chatham to aktor doskonale znany fanom serialu sci-fi The Expanse. Jak donosi Deadline ma on ważną rolę w Star Wars: Ahsoka. Według źródeł portalu ma on zagrać prawą rękę Wielkiego Admirałą Thrawna (Lars Mikkelsen), czyli czarnego charakteru uniwersum Gwiezdnych Wojen, który połączy wszystkie historie.

Star Wars: Ahsoka - kogo gra Wes Chatham?

Każdy, kto zna książki o Wielkim Admirale Thrawnie od razu domyśla, że musi chodzić o Eliego Vanto, który był protegowanym i uczniem złoczyńcy w kilku powieściach począwszy od Star Wars: Thrawn, a potem przewijał się w Thrawn: Alliances oraz Thrawn: Treason. Ich historia rozgrywała się w czasach Imperium i Rebelii, więc lata przed The Mandalorian. Był też obecny w komiksach o Thrawnie. Wszystko więc wskazuje, że chodzi właśnie o tę postać.

fot. materiały prasowe

Dave Filoni jest twórcą, scenarzystą, showrunnerem i jednym z reżyserów serialu. Za kamerą stoją też Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Patel oraz Rick Famuyiwa. W obsadzie są m.in. Rosario Dawson, Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo, David Tennant, Lars Mikkelsen oraz Mary Elizabeth Winstead.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku w Disney+.