Star Wars: Dawn of the Jedi - twórca House of Cards bierze się za scenariusz filmu. Mangold wezwał wsparcie

Star Wars: Dawn of the Jedi (tytuł roboczy) to nowy projekt w reżyserii Jamesa Mangolda (Logan: Wolverine, Le Mans '66), którego fabuła osadzona jest 25 000 lat przed Gwiezdną Sagą. Oficjalnie ogłoszono, że Beau Willimon, twórca House of Cards i scenarzysta świetnie ocenianych odcinków serialu Gwiezdne Wojny: Andor (przyniosły mu nominację do nagrody Emmy) będzie pracować z reżyserem nad scenariuszem tej kinowej produkcji.

Star Wars: Dawn of The Jedi - co wiemy o filmie?

Projekt został ogłoszony podczas Star Wars Celebration w kwietniu 2023 roku. Reżyserem został James Mangold. Sam pisał scenariusz, ale teraz wezwano Willimona na wsparcie, aby wszystko miało najwyższą jakość.

Historia osadzona jest 25 000 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi, czyli w okresie, w którym żaden film i serial jeszcze się nie rozgrywał. W kanonie Star Wars w książkach czy komiksach aktualnie wydawanych też jeszcze opowieści w takim okresie nie było. Film ma opowiadać o genezie Jedi i samej Mocy.

Sam Mangold w jednym z wywiadów w kwietniu 2023 roku tłumaczył, że jego wizja idzie w kierunku biblijnych superprodukcji z epickim rozmachem w stylu klasycznych Dziesięcioro przykazań. Tego typu widowiska powstawały w Hollywood w latach 50. i 60. XX wieku.

- Skąd wzięła się Moc? Kiedy ją odkryliśmy? Kiedy nauczyliśmy się jej używać? - zadawał pytania sam reżyser w wywiadzie, wyjaśniając co chce pokazać.

Projekt nie ma daty premiery. Obecnie James Mangold pracuje nad filmem biograficznym o Bobie Dylanie z Timothee'em Chalametem w roli głównej. Prace na planie trwają. Gwiezdne Wojny mają być jego kolejnym projektem.