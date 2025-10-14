Reklama
Najbardziej hejtowana postać ze Star Wars dostanie komiks. O czym opowie?

Jar Jar Binks to jedna z najbardziej znienawidzonych postaci z Gwiezdnej Sagi, a mimo tego na początku 2026 roku otrzyma swój własny komiks. O czym on opowie i czy ma szansę na przekonanie do siebie fanów?
Wiktor Stochmal
ahmed best 
Star Wars: Jar Jar Binks
Star Wars: Jar Jar Binks fot. Marvel Comics
Trylogia Prequeli Star Wars w momencie premiery miała więcej krytyków niż zwolenników. Krytykowano słaby scenariusz, drętwe dialogi, nieudolne aktorstwo czy efekty specjalne, które nie zawsze były najwyższej jakości. Mocno oberwało się aktorom. Problemy natury psychologicznej miał chociażby Jake Llyod wcielający się w młodego Anakina Skywalkera, czy później Hayden Christensen. Znienawidzono też postać Jar Jar Binks. George Lucas miał na niego znacznie większe plany, ale na widok wszechobecnej krytyki komediowej postaci zdecydował się je zmienić, a jego rolę w kolejnych filmach ograniczyć. Po latach Trylogia jest wspominana jednak z nostalgią, a to dało szansę na stworzenie nowego komiksu z... Jar Jarem w roli głównej.

Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. Ale ma zaskakujący klimat!

Kieran McKeown jest odpowiedzialny za warstwę wizualną nowego komiksu zatytułowanego po prostu Star Wars: Jar Jar Binks. Scenariusz do niego pisał Marc Guggenheim oraz... Ahmed Best, czyli odtwórca roli Gunganina. Komiks ma się ukazać na początku 2026 roku i opowie o losach postaci po Zemście Sithów. Okazuje się, że Jar Jar miał wkład w budowanie Rebelii. O czym dokładnie będzie komiks?

Jar Jar mierzy się z konsekwencjami oddania władzy w ręce Palpatine'a. Jaką rolę odegrał w formowaniu się Rebelii? W gościnnej roli pojawi się ulubieniec fanów, Rycerz Jedi Kelleran Beq.

Beq to postać, która pojawiła się już w innym aktorskim projekcie ze świata Star Wars i... również została zagrana przez Ahmeda Besta. To Rycerz Jedi, który uratował Grogu ze świątyni w trakcie Czystki. Komiks będzie okazją do tego, żeby przekonać publiczność do postaci Jar Jara, a także lepiej poznać Beqa.

Źródło: screenrant.com

